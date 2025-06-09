فرق متخصصة تحاول إنقاذ حوت عالق في حبل على الساحل الشرقي لأستراليا

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قامت فرق إنقاذ الاثنين بتمشيط الساحل الشرقي لأستراليا، بحثا عن حوت أحدب عالق في حبل، لإنقاذه وإطلاقه في المياه.

وأظهرت لقطات جوية الحوت الذي كان يسبح جنوب ميناء سيدني، يسحب حبلا مربوطا بعوامة.

وقالت بيب جيكوبس من مجموعة أورركا "ORRCA" لإنقاذ الحيتان "يصعب على الحوت الغوص"، مضيفة "هذا مُرهق له خصوصا أنه في حالة عجز".

وأوضحت أن طول الحوت يبلغ نحو ثمانية أمتار، مشيرة إلى أنّه "صغير في السن" مضيفة "يبدو أنّ الحبل التف حول الزعنفة الصدرية".

وتابعت في حديث لوكالة فرانس برس أنّ "طريقة حركته غير منتظمة"، مشيرة إلى أن "سحب الحيتان معدات صيد يمنعها من السباحة بحرّية. وفي أسوأ الأحوال، تصبح عاجزة عن تناول الطعام أو السباحة".

وتحاول فرق من المتطوعين والخبراء في إنقاذ الحيوانات تحديد مكان الحوت، لكنّ البحر الهائج والرياح العاتية يعيقان جهودها.