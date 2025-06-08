الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد يزعم أنها لانتشال جثة محمد السنوار (بالصور)

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نشر الجيش الإسرائيلي لقطات قال إنها لعملية انتشال جثة قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد السنوار، الذي زعم الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتياله في 13 مايو 2025.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في بيان على "تلغرام": "في عملية دقيقة نفذتها قوات جيش الدفاع وجهاز الشاباك وبعد استكمال عملية التشخيص على الجثة تأكد العثور على جثة الإرهابي المدعو محمد السنوار في مسار النفق تحت الأرض الواقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس".



وأضافت: "تمت تصفية السنوار إلى جانب المدعو محمد شبانة، قائد لواء رفح، في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك في 13 مايو 2025، أثناء تواجدهما داخل مجمّع قيادة وسيطرة تحت أرضي، تعمل فيه حاليا قوات جيش الدفاع".



وأشار إلى أنه "وخلال عمليات التمشيط في المسار التحت أرضي، تم العثور على أغراض تعود للسنوار وشبانة، بالإضافة إلى مواد استخباراتية أخرى تم تحويلها لمواصلة التحقيق. كما تم العثور على جثث أخرى لمخربين، ويجري التحقق من هوياتهم".

المصدر: RT