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بعد توقف التراشق الاعلامي.. بوليتيكو تؤكد حصول المحادثة الهاتفية بين ممثلي ترامب وماسك

8
JUNE
2025
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أفادت صحيفة “بوليتيكو” بحصول اتصال هاتفي يوم الجمعة بين ممثلي الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك، وبعدها أوقف ترامب وماسك تبادل التصريحات القاسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر في البيت الأبيض للصحيفة الأميركية، إن “الانفراجة الهشة في المواجهة على وسائل التواصل الاجتماعي بين الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك بعد المكالمة الهاتفية بين ممثلي الجانبين يوم الجمعة لا تزال قائمة حتى الآن”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب توقف عن انتقاد ماسك علنا، على موقع Truth Social: “لقد توقف عن النشر، لكن هذا لا يعني أنه سعيد”.


وأضاف المسؤول: “من غير الواضح تماما كيف ستكون علاقتهما [ترامب وماسك] لاحقا”.

وبحسب مصادر الصحيفة، أبدى ترامب “انزعاجه بشكل خاص” من مزاعم ماسك بأن الرئيس الأميركي كان مدرجا في وثائق تتعلق بقضية رجل الأعمال جيفري إبستين، الذي اتُهم بالاتجار بالجنس والعلاقات مع فتيات قاصرات.

وتشير المجلة إلى أن كلمات ماسك بأن ترامب لم يكن ليتمكن من الفوز في الانتخابات لولا دعمه، ازعجت بشدة أيضا الرئيس الأميركي.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن العلاقات بين ترامب وماسك بدأت تتدهور بالفعل قبل أن يبدآ في انتقاد بعضهما علنا في الخامس من حزيران. ووفقا للمقالة لم يكن ترامب راضيا في السابق عن تصريحات ماسك حول عدم قدرة وزارة الطاقة على تحقيق تخفيضات جدية في الإنفاق الحكومي الفيدرالي. ونوهت الصحيفة بأن قرار البيت الأبيض حول سحب ترشيح الملياردير جاريد إيزاكمان لرئاسة ناسا، كان أيضا أحد أسباب تدمير “التحالف الهش” بين ماسك وترامب.

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