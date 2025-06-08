بعدما أمرت إسرائيل جيشها بمنعها من الوصول...سفينة الإغاثة ستواصل مهمتها الى غزة "حتى اللحظة الأخيرة"

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أكد ناشطون على متن سفينة الاغاثة التابعة لأسطول الحرية والمتجهة الى غزة، عزمهم على مواصلة مهمتهم "حتى اللحظة الأخيرة"، بعدما أمرت إسرائيل جيشها بمنعها من الوصول الى القطاع.



وقالت ريما حسن، النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، لوكالة فرانس برس من على متن السفينة "سنبقى متأهبين حتى اللحظة الأخيرة، الى أن تقطع اسرائيل الانترنت وشبكات" الاتصال.



وأبحرت السفينة "مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023.



وقالت حسن "نحن 12 مدنيا على متن السفينة. لسنا مسلحين. لا نحمل سوى المساعدات الانسانية".



وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس أكد في وقت سابق الأحد أنه أمر الجيش بمنع السفينة التي تقل ناشطين من بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.