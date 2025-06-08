ترامب يأمر بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني بعد مواجهات عنيفة مع المحتجين في كاليفورنيا

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روسيا اليوم: تحولت عملية تفتيش روتينية لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في مدينة لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن المحلية.



وأدت الاشتباكات إلى قرار السلطات الأمريكية بنشر نحو 2000 عنصر من الحرس الوطني في المدينة لاحتواء الاحتجاجات.



وتظهر لقطات مصورة عناصر الأمن وهم داخل سياراتهم التي تعرضت للقذف بالحجارة أثناء محاولتهم مغادرة موقع الاحتجاج في منطقة باراماونت بولاية كاليفورنيا. كما احتج المتظاهرون على تواجد القوات الأمنية، وراحوا يرددون شعارات مناهضة لها، إلى جانب مطالبتهم بحقوق المحتجين.



ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أغلق المحتجون أحد الطرق الرئيسية باستخدام عربات التسوق والحجارة، مما أوقف حركة المرور تماما.



وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن تحولت عملية تفتيش قامت بها شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) للبحث عن مهاجرين غير شرعيين في وسط لوس أنجلوس إلى مواجهات مع المتظاهرين.