مسؤول الماني: شبكة العنكبوت دمرت "10 بالمئة" من القاذفات الروسية

A + A -

قال مسؤول عسكري ألماني كبير إن الهجوم الذي نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة مطلع الأسبوع الماضي، ألحق أضرارا بنحو "10 في المئة" من أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية، في ضربة غير مسبوقة لقدرات موسكو الجوية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح الميجر جنرال كريستيان فرويدنغ، وهو المنسق العسكري للمساعدات الألمانية لأوكرانيا، أن تقييمات بلاده تشير إلى تضرر أكثر من 12 طائرة روسية، من بينها قاذفات من طراز "تو-95" و"تو-22" وطائرات استطلاع من نوع "إيه-50".

وأشار المسؤول الألماني إلى أن هذه الطائرات لم يعد من الممكن استخدامها حتى كقطع غيار، ما يزيد من حجم الضرر الذي تكبدته روسيا. ولفت إلى أن "10 في المئة من أسطول القاذفات بعيدة المدى قد تضرر، وهذا رقم كبير في سياق القدرات النووية الروسية".