living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قوات الأمن الباكستانية تحيد 14 إرهابياً بشمال غربي البلاد

5
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نجحت قوات الأمن الباكستانية في تحييد 14 إرهابياً، في عملية استخباراتية جرت في وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غربي البلاد، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب، وفق ما نقلته قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني.
 
وذكر الجناح الإعلامي للجيش، أنه جرى تنفيذ عملية في منطقة «داتا خيل» العامة بوزيرستان الشمالية، بعد تردد أنباء بشأن وجود إرهابيين ينتمون إلى جماعة «فتنة الخوارج» التابعة للهند؛ حيث اشتبكت قوات الأمن مع المسلحين بفعالية وقتلت 14 في تبادل كثيف لإطلاق النار.
 
وأشار البيان: «إلى إجراء عمليات تطهير للقضاء على أي إرهابي آخر ترعاه الهند في المنطقة».
 
وتأتي العملية بعد يوم من مقتل 5 «إرهابيين ترعاهم الهند»، رمياً بالرصاص، خلال عملية استخباراتية تمت بمنطقة ماخ فى بالوشستان، وفق قناة «جيو».
الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout