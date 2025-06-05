قوات الأمن الباكستانية تحيد 14 إرهابياً بشمال غربي البلاد

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نجحت قوات الأمن الباكستانية في تحييد 14 إرهابياً، في عملية استخباراتية جرت في وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غربي البلاد، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب، وفق ما نقلته قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني.

وذكر الجناح الإعلامي للجيش، أنه جرى تنفيذ عملية في منطقة «داتا خيل» العامة بوزيرستان الشمالية، بعد تردد أنباء بشأن وجود إرهابيين ينتمون إلى جماعة «فتنة الخوارج» التابعة للهند؛ حيث اشتبكت قوات الأمن مع المسلحين بفعالية وقتلت 14 في تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأشار البيان: «إلى إجراء عمليات تطهير للقضاء على أي إرهابي آخر ترعاه الهند في المنطقة».

وتأتي العملية بعد يوم من مقتل 5 «إرهابيين ترعاهم الهند»، رمياً بالرصاص، خلال عملية استخباراتية تمت بمنطقة ماخ فى بالوشستان، وفق قناة «جيو».