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لرفضها الارتباط به.. شاب باكستاني يقتل مؤثرة على "تيك توك"

4
JUNE
2025
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أعلنت الشرطة الباكستانية الثلاثاء أنها أوقفت رجلا متهما بقتل الشابة سناء يوسف البالغة 17 عاما والتي يتابع حسابها عبر "تيك توك" أكثر من 800 ألف شخص، لأنها رفضت الاستجابة لطلباته الكثيرة عبر الإنترنت.
 
وقُتلت المؤثرة الشابة مساء الإثنين داخل منزل عائلتها في إسلام آباد، العاصمة التي سبق أن شهدت جريمة قتل صادمة في يوليو 2021 عندما قطع باكستاني أميركي ثري رأس شريكته، لرفضها الزواج منه.
 
والثلاثاء، عقد قائد شرطة إسلام آباد سيد علي ناصر رضوي مؤتمرا صحافيا ندد فيه بـ"جريمة القتل المروعة والوحشية" التي راحت ضحيتها سناء يوسف على يد رجل شوهد يتجول حول منزلها لساعات.
 
وأكد ناصر رضوي أن الشرطة أوقفت شابا يبلغ 22 عاما من فيصل آباد، شرق البلاد، حيث فرّ بعد مقتل سناء يوسف.
 
وأضاف "رفضت الارتباط به مرارا. حاول التواصل معها مرارا وتكرارا، لكنها دأبت على رفضه".
 
وقبل ساعات قليلة من وفاتها، نشرت يوسف مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقطع قالب حلوى عيد ميلادها.
 
وعلّق مستخدمو الإنترنت في بلد تقول فيه 80 بالمئة من النساء إنهن تعرضن للتحرش في الأماكن العامة، بعبارات منها "ارقدي بسلام" و"العدالة لسناء".
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