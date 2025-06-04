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انتخاب لي جاي-ميونغ رئيسا لكوريا الجنوبية

4
JUNE
2025
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أعلنت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية الأربعاء رسميا انتخاب لي جاي-ميونغ رئيسا جديدا للجمهورية بعد فوزه في الانتخابات المبكرة التي أُجريت الثلاثاء في ختام فوضى سياسية استمرت ستة أشهر ونجمت من محاولة الرئيس السابق يون سوك-يول فرض الأحكام العرفية في البلاد.
 
وقال رئيس اللجنة، روه تاي-آك، إنّ «الفترة الرئاسية تبدأ فور تأكيد الفائز، لذا سأعلن الآن عن الساعة. الساعة الآن هي 6:21 صباحا (21:21 ت غ الثلاثاء). بناء عليه، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات أنّ لي جاي-ميونغ، من الحزب الديموقراطي، هو الرئيس المنتخب».
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