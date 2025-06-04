الهند.. فيضانات مانيبور تشرد 56 ألف شخص وتدمر 10 آلاف منزل

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تسببت فيضانات مفاجئة ناجمة عن فيضان الأنهار وانهيار السدود في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند في تأثر أكثر من 56 ألف شخص، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية، الثلاثاء، نقلا عن بيان رسمي للسلطات المحلية.

وقال البيان إن عدد المنازل التي تأثرت بالفيضانات بلغ 10477 منزلًا، فيما بلغ عدد المتضررين حتى الآن 556516 شخصًا.

وأضاف البيان، أن شخصا واحدا صار في عداد المفقودين بعد أن جرفته المياه في منطقة "إيمفال إيست " الاثنين، فيما تم إجلاء نحو 2913 شخصًا من المناطق المتأثرة.

وأوضح مسؤولون أن صدعا جديدا حدث لأحد السدود بمنطقة باشيخونج في إيمفال إيست بعد فيضان نهر كونجبا، الاثنين.

وقالت السلطات إنه تم افتتاح 57 مركز إغاثة لإيواء المتضررين، معظمها في منطقة إيمفال إيست، التي تُعد الأكثر تضررًا من الكارثة.

كما تم تسجيل 93 انهيارًا أرضيًا في أنحاء متفرقة من الولاية على مدار الأيام الخمسة الماضية.