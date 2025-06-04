فيتنام تتخلى عن سياسة الولدين لمواجهة تراجع معدلات المواليد

A + A -

أفادت وسائل إعلام رسمية الأربعاء بأنّ فيتنام ألغت سياسة راسخة تقضي بتحديد عدد الأطفال لكل أسرة بطفلين فقط.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مواجهة الدولة الشيوعية انخفاضا في معدلات المواليد. وقالت وكالة أنباء فيتنام إنّ قرار عدد الأطفال أصبح الآن قرارا فرديا لكل زوجين، أي أنّه بإمكان كل رجل وامرأة أن يقررا لوحدهما عدد الأطفال الراغبين بإنجابهم.

وشهدت فيتنام خلال السنوات الثلاث الماضية انخفاضا تاريخيا في معدلات المواليد، إذ انخفض معدل الخصوبة الإجمالي إلى 1.91 طفلا فقط لكل امرأة العام الماضي، وهو أقل من مستوى الإحلال، بحسب بيانات وزارة الصحة. وانخفضت معدلات المواليد من 2.11 طفل لكل امرأة عام 2021، إلى 2.01 عام 2022، و1.96 عام 2023.