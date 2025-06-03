ماسك يشن هجوما عنيفا على الإعلام الأميركي.. لهذا السبب

A + A -

انتقد ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك بشدة "وسائل الإعلام التقليدية"، مدعيًا وجود نفاق في طريقة تغطيتها لحركة ذراع السيناتور كوري بوكر الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي الأخيرة، بعد أن واجه انتقادات بسبب حركة مماثلة في وقت سابق من هذا العام.

وأثناء إلقائه كلمة في مؤتمر الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا يوم السبت، وضع بوكر يده على قلبه قبل أن يمد ذراعه نحو الجمهور. وانتشرت مقاطع فيديو لتلك اللحظة بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرها بعض المستخدمين إلى جانب مقطع فيديو لماسك وهو يقوم بحركة ذراع مماثلة في يوم التنصيب. وقد تصدرت حركة ماسك عناوين الصحف لأيام مع تزايد التدقيق حول ما إذا كان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قد أدى التحية النازية.

وردًا على الأخبار التي تناولت إيماءات ماسك وبوكر، كتب ماسك "أكاذيب وسائل الإعلام التقليدية" في تغريدة يوم الأحد على منصته الاجتماعية X.

وردا على عناوين "نيوزويك"، كتب ماسك: "القدر يحب السخرية، لكنه يكره النفاق". وأضاف: "وسائل الإعلام التقليدية مثل نيوزويك تكذب بلا هوادة".

وأعاد ماسك نشر تغريدات تضمنت صورًا لديمقراطيين بارزين مثل الرئيس السابق باراك أوباما، والسيناتور إليزابيث وارن ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وهم يؤدون إيماءات مماثلة في خطابات سابقة.

وصرح متحدث باسم بوكر لصحيفة "ذا هيل" بأن السيناتور "كان يُلوّح للجمهور فقط". وكتبت مايا كريشنا روجرز، المتحدثة باسم بوكر، في بيان: "أي شخص يدّعي أن تلويحه هو نفسه تلويح إيلون ماسك، فهو يتصرف بسوء نية. الفرق بين الاثنين واضح لكل من لا يملك أجندة".

وانتقد ماسك بشكل متزايد ما يسميه هو وآخرون من اليمين "وسائل الإعلام التقليدية" بسبب تغطيتها للأحداث.

وخلال مقابلة على قناة "CNBC" الشهر الماضي، ألقى باللوم على "دعاية وسائل الإعلام التقليدية" في رد الفعل العنيف ضده منذ دخوله الساحة السياسية.

وعندما سُئل ماسك عن مثال على ذلك، قال: "أنا نازي، على سبيل المثال. وكم من منشورات وسائل الإعلام التقليدية، والبرامج الحوارية، وما إلى ذلك، تحاول الادعاء بأنني كنت نازيًا بسبب إشارة يد عشوائية في تجمع جماهيري حيث كل ما قلته هو أن قلبي معكم".

وأضاف: "كنت أتحدث عن السفر إلى الفضاء، ومع ذلك روّجت وسائل الإعلام التقليدية لذلك كما لو كانت إشارة نازية متعمدة، بينما في الواقع، كل سياسي، وأي متحدث عام تحدث لأي فترة من الوقت، قام بنفس الإشارة بالضبط".