living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قتيلة وعشرات الجرحى في زلزال بقوة 5.8 قبالة سواحل تركيا

3
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وزارة الداخلية في تركيا، الثلاثاء، سقوط قتيل في زلزال بقوة 5.8 درجات ضرب قبالة سواحل مرمريس في البلاد.
 
وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بمقتل فتاة وإصابة 69 شخصا بجروح في الزلزال الذي ضرب جنوب غرب تركيا.
 
وأوضح الوزير أن "مراهقة تبلغ الرابعة عشرة نقلت إلى المستشفى إثر نوبة ذعر لكنها للأسف فارقت الحياة". وحدد مركز الهزة على عمق 68 كيلومترا.
 
وأضاف المسؤول التركي أن 69 شخصا "قفزوا من علو مرتفع بسبب الذعر" فأصيبوا بجروح في محافظة مغلة حيث مرمريس، مشيرا إلى أن الزلزال لم يؤد إلى تدمير أي مبنى سكني.
 
وقال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم "فرقنا تقيم الأضرار وتواصل عملياتها على الأرض. ولم يسجل أي دمار حتى الآن".
 
وتقع الكثير من المجمعات السياحية الساحلية التركية مثل مرمريس وفتحية وبودروم في محافظة مغلة التي استقبلت 3.7 ملايين سائح أجنبي في 2024 وفق وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.
 
وقبلها، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز جزر دوديكانيسا اليونانية قرب حدودها مع تركيا، فيما شعر به عدد من سكان الدول المجاورة، ومنها مصر واليونان وقبرص.
 
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 68 كيلومترا.
 
من جانبه، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن زلزالاً وقع جنوب الحدود التركية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout