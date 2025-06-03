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تحقق السلطات الروسية حاليا مع 4 طلبة مغاربة بعد تنفيذهم جريمة قتل مروعة، بناء على تلقيهم أوامر من شبكة الـ"دارك الويب"، بحسب زعمهم، وذلك لتنفيذ عملية تصفية تاجر مخدرات، بقرية ساناميرا الواقعة بالقرب من ستافروبول جنوب روسيا.

وجرت تفاصيل الواقعة الأسبوع الماضي، حيث تعقب المشتبه بهم الضحية في ليلة مظلمة واعتدوا عليه بضربات عنيفة على رأسه وجسده، مستخدمين أداة حادة ما تسبب في وفاته فورا، بحسب تحقيقات القضية التي نشرتها وسائل الإعلام الروسية.

وبعد أن ألقت الشرطة الروسية القبض على المتهمين، كشفت التحريات أن المجني عليه تاجر مخدرات يبلغ من العمر 44 سنة.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية أن الجناة طلبة مغاربة يتابعون الدراسة الجامعية بكليات الطب والصيدلة في مدينة ستافروبول، وأقدموا على القتل بأمر من شبكة الإنترنت المظلم المعروفة بالـ"دارك ويب"، مقابل مكافأة مالية.

ويواجه الجناة، وفق القانون الروسي، تهم القتل المخطط له بهدف الربح المادي، وكذلك تهم التورط مع منظمات تنفذ جرائم القتل المأجور.

وتجدر الإشارة، إلى أن الواقعة فتحت نقاشا على مجموعة "مغاربة روسيا" في مواقع التواصل الاجتماعي، حول انتشار الجرائم بين المهاجرين المغاربة الذين يتابعون دراستهم في دول تعاني من تحديات أمنية واجتماعية، وكذلك خطر ما يسمى بالـ"دارك ويب" على الشباب ومستقبلهم، خاصة خلال اغترابهم من أجل الدراسة.