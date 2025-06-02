قاتل يلتقط "سيلفي" بهاتف الضحية.. ووالده يعثر على الفيديو

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بعد أكثر من عام على جريمة قتل في إيطاليا، اقتربت الجريمة من الحل بفضل فيديو "سيلفي" التقطه الجاني المشتبه به.

فقد تمكن والد الضحية بعد محاولات عديدة غير ناجحة من فتح هاتف ابنه الذكي ليعثر على فيديو سجله المشتبه به لنفسه بعد الجريمة.

وتم تسجيل الفيديو الذي لا يتجاوز بضع ثوانٍ، في مسرح الجريمة، حيث ظهر الجاني وهو يقول بعض الجمل غير الواضحة قبل أن يمرر يديه في شعره، وفق ما أفادت الصحيفة المحلية "إيل جازيتينو".

"تصدرت العناوين"

وكانت تلك القضية تصدرت عناوين الأخبار العام الماضي، بعدما عثر على رجل يبلغ من العمر 32 عاما مطعونا في أواخر أبريل/نيسان 2024 في بلدة فيلفرانكا بادوفانا، التي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة، بشمال إيطاليا.

إلا أنه سرعان ما أصبح أحد معارفه، أكبر منه بعامين، موضع شك، وتم اعتقاله بعد ذلك.

في حين باءت جميع محاولات الشرطة لفتح هاتف الآيفون الخاص بالضحية، ربما للعثور على أدلة حول الجاني، بالفشل.

فأعيد الهاتف في النهاية إلى الأب، الذي تمكن لاحقا من فتح الجهاز باستخدام الرقم السري الصحيح.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرجل البالغ من العمر 34 عاما، والموجود قيد الاحتجاز، في سبتمبر/أيلول المقبل.

إذ يفترض أن يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل، مواجها عقوبة سجن طويلة، وفق وكالة "د ب أ".

يشار إلى أن الجاني والضحية كانا يعرفان بعضهما بعضا منذ الطفولة، لكنهما كانا قد تشاجرا عدة مرات سابقا.