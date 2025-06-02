مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بمقاطعة لوس أنجليس الأميركية

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قتل شرطي وأصيب آخر أثناء استجابتهما لبلاغ عن رجل يطلق النار ببندقية ورجل مصاب وغير مستجيب كان ملقياً على الرصيف في مدينة بشرق مقاطعة لوس أنجليس الأميركية.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس روبرت لونا، إنه عندما وصل الشرطيان إلى مكان الحادث ليل السبت تعرضا لإطلاق نار فرد شرطي واحد على الأقل

بإطلاق النار.

وقال مكتب مأمور مقاطعة لوس أنجليس إن مشتبهاً به بالغا أصيب لكنه يخضع للاحتجاز.

وتابع في بيان يوم الأحد إن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وأفاد مسؤولون أن الضابط الذي قتل هو صمويل ريفيروس. أما الرجل الذي عثر عليه مصابا على الرصيف فقد تم نقله إلى المستشفى حيث توفي.

وقال مكتب مأمور مقاطعة لوس أنجليس إن هويته لم تكشف بعد لحين إبلاغ أقاربه.

وعقد لونا وقائد شرطة بالدوين بارك روبرت لوبيز مؤتمراً صحافيا بعد وقت قصير من إطلاق النار.

وقال لوبيز إن الضابط الذي قتل كان «رجلاً رائعاً» وأن الشرطي المصاب في حالة جيدة وعائلته معه.

وأضاف: «إنه أمر مأساوي للغاية أن نضطر إلى التعامل مع هذا».

ويحقق مكتب مأمور مقاطعة لوس أنجليس في الحادث باعتباره جريمة قتل مزدوجة.