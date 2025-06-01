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الصين تنتقد تصريحات وزير الدفاع الأميركي: "مسيئة" و"مؤسفة"

1
JUNE
2025
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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن بكين احتجت لدى واشنطن بسبب تصريحات "مسيئة" أدلى بها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، واتهمته بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة عمدا.


وأضافت الوزارة أن الصين اعترضت على وصف هيغسيث لها بأنها تمثل خطرا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ووصفت تصريحاته في حوار شانغريلا في سنغافورة السبت بأنها "مؤسفة" و"تهدف إلى بث الفرقة".

واعتبرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن "تجاهل هيغسيث عمدا دعوة دول المنطقة إلى السلام والتنمية، وروّج بدلا من ذلك لعقلية الحرب الباردة التي تدعو إلى المواجهة بين الكتل، وشوّه سمعة الصين بادعاءات تشهيرية، ووصفه زورا لها بأنها "تمثل خطرا".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الولايات المتحدة "نشرت أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي، وواصلت تأجيج التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما حوّل المنطقة إلى برميل بارود".

وكان هيغسيث قد دعا حلفاء بلاده في منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي بعد تحذيره من الخطر "الحقيقي والوشيك المحتمل" من الصين.

وفي كلمته أمام المنتدى الآسيوي الأبرز لقادة الدفاع والمسؤولين العسكريين والدبلوماسيين، قال هيغسيث إن "أي محاولة من
جانب الصين لغزو تايوان ستؤدي إلى عواقب وخيمة".

سكاي نيوز عربية
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