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الحوثيون يتوعدون بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية التي تقصف اليمن ويوجهون طلبا لشركات الطيران

30
MAY
2025
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توعد الحوثيون في اليمن، يوم الجمعة، بإسقاط الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تقصف البلاد.

الحوثيون يتوعدون بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية التي تقصف اليمن ويوجهون طلبا لشركات الطيران
مقاتلة إسرائيلية
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، أن القوات المسلحة ستتمكن من التعامل مع الطائرات الإسرائيلية المعادية بدون أي ضرر في الملاحة الجوية والبحرية.

وكشف عن أخبار ستأتي قريبا عن الطائرات الإسرائيلية المستخدمة في العدوان على اليمن.

وقال المشاط "ستأتيكم قريبا أخبار سارة عن طائرات العدو الصهيوني المستخدمة في العدوان على بلدنا، وقواتنا المسلحة ممثلة بدفاعاتنا الجوية ستجعل فخر طائرات العدو الصهيوني في الأيام القادمة مصدرا للسخرية".

وأضاف "لسلامة الملاحة الجوية والبحرية في مناطق عمليات قواتنا المسلحة، وجهنا بتحديد مسارات العدو الصهيوني للاعتداء على بلدنا كمناطق خطرة لجميع الشركات".

وأشار المشاط إلى أنه لسلامة الشركات عليها تجنب الملاحة على طول المسارات التي تستخدمها إسرائيل للاعتداء على اليمن.

والخميس، أكد زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي أن قصف إسرائيل مطار صنعاء الدولي لن يوقف هجمات الجماعة عليها، كاشفا عن إطلاق 14 صاروخا وطائرة مُسيرة على أهداف إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وقال الحوثي في خطاب متلفز إن "العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء لن يوقف العمليات اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني"، مضيفا: "ظروف الحرب في بلدنا لا يمكن أن تخضع اليمن لا رسميا ولا شعبيا عن أداء مهامه المقدسة".

وتوعد بأن العمليات في المرحلة القادمة "ستكون أكثر تأثيرا على العدو الإسرائيلي"، مؤكدا أن "البحر الأحمر لا يزال مغلقا، ولا تزال الملاحة ممنوعة على العدو الإسرائيلي".

ويأتي ذلك بعدما نفذت مقاتلات إسرائيلية، يوم الأربعاء، 5 غارات على مطار صنعاء الدولي استهدفت مدرجه وطائرة مدنية تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية ومرافق للمطار، أدت إلى إخراجه عن الخدمة وإحراق آخر طائرة مدنية لطيران "اليمنية" في المطار.

المصدر: موقع "26 سبتمبر نت" اليمني

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