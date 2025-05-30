في أول تصريح علني بعد تشخيصه بالسرطان.. بايدن يحذّر من التدخّل السياسي في شؤون الجيش

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في أول تصريحات علنية له منذ تشخيص إصابته بمرض السرطان، دافع الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن عن الديمقراطية والمثل العليا التي تأسست عليها البلاد، قائلاً إنه “ينبغي على كل جيل أن يناضل للحفاظ على تلك الديمقراطية”.

وتحدث بايدن خلال فعالية “يوم الذكرى” في نيو كاسل بولاية ديلاوير،اليوم، بعد أسبوعين من تشخيص إصابته بنوع “عدواني من سرطان البروستاتا” انتشر إلى عظامه. ولم يتطرق إلى التشخيص في تصريحاته، لكنه أشار إلى أن هذه الفعالية “شخصية للغاية” لأنها تصادف أيضا الذكرى العاشرة لوفاة نجله بو.

وقال بايدن: “أعلم أن يوم الذكرى بالنسبة للكثيرين منكم، كما هو الحال بالنسبة لنا، هو يوم شخصي للغاية. بالنسبة لعائلة بايدن، فإن هذا اليوم هو الذكرى العاشرة لفقدان ابني بو، الذي أمضى عاما في العراق. ولأكون صادقاً، إنه يوم صعب، وبصراحة، فإن وجودي معكم جميعاً يجعل الأمور أسهل. إنها كذلك حقاً. لذا أشكركم على السماح لي بالحزن معكم”

وأشاد بايدن بأفراد الخدمة العسكرية، محذّراً من التدخل السياسي في شؤون الجيش.



وقال: “أيها الأصدقاء، يوم الذكرى يتعلق بأمر عميق – لقد أصبحت سياساتنا منقسمة ومريرة للغاية، طوال السنوات التي قضيتها في هذا المجال، لم أتوقع أبداً أن نصل إلى هذه المرحلة. لكننا وصلنا إليها بالفعل”. وأردف: “قواتنا لا ترتدي زياً عسكرياً يقول أنا ديمقراطي أو أنا جمهوري – بل يقول أنا أميركي”.

ثم حث الرئيس السابق الحضور على “تجديد عهدنا بتكريم أبطالنا” والدفاع عن المثل الديمقراطية للبلاد.

وقال بايدن: “أيها الرفاق، كما تعلمون، على مدى جيل بعد جيل، دافع المواطنون العاديون عن هذه الفكرة العميقة، وتقدموا ولبوا النداء، وبسببهم، صمدت الديمقراطية الأميركية لما يقارب 250 عاما. كل جيل- عليه أن يناضل للحفاظ على تلك الديمقراطية. في كل مرة، كل جيل، بفضلهم، لا تزال حكومتنا من الشعب، وبالشعب، ولأجل الشعب. هم نحن. وما زلنا أحراراً. والآن، يجب أن نضمن ألا تذهب التضحيات سدى على الإطلاق”.



وأضاف: “دعوني أختم بهذا: النساء والرجال الذين نكرمهم اليوم، لم يعودوا معنا. لكن لا يزال بإمكانكم سماع أصداء أسمائهم”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: “إنهم لا يطلبون منا أن نخاطر بحياتنا، بل يطلبون منا أن نبقى أوفياء لما تمثله أميركا. إنهم لا يطلبون منا القيام بوظائفهم – بل يطلبون منا القيام بوظائفنا، أن نحمي وطننا، في عصرنا هذا. أن ندافع عن الديمقراطية. أن نكون جزءاً من شيء أكبر من أنفسنا. لذا، دعونا اليوم نجدد عهدنا بتكريم أبطالنا”.