زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة جزيرة كريت

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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة جزيرتَي كريت وسانتوريني اليونانيتين، الخميس، ما تسبب في هزات أرضية شعر بها سكان تركيا ومصر، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الزلزال عند الساعة 06:19 (03:19 بتوقيت غرينتش) على مسافة 82 كيلومتراً شمال شرقي هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت، وعلى عمق 68 كيلومتراً، وفق المصدر نفسه.

وضعت أجهزة الطوارئ في حالة تأهب قصوى في كريت.

وقالت إدارة الإطفاء إنها لم تتلقَّ أي طلبات للمساعدة حتى الآن، ولم تفد تقارير بوقوع أي أضرار كبيرة في الممتلكات. وأشارت تقارير تم تداولها عبر منصة «إكس» إلى أن السكان المحليين والسياح الذين كانوا يقضون عطلاتهم بالجزيرة في بداية موسم الصيف شعروا بالهزة جراء الزلزال الذي وقع على بعد 79 كيلومتراً قبالة مدينة هيراكليون الساعة 06:19 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:19 بتوقيت غرينتش) اليوم. وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة ونُشر على «فيسبوك» اهتزاز أصص نباتات في شرفة لعدة ثوانٍ. واليونان واحدة من أكثر دول أوروبا عرضة للزلازل، وتعرضت جزيرة سانتوريني السياحية الشهيرة لمستوى غير مسبوق من النشاط الزلزالي لأسابيع في وقت سابق من العام الحالي، ما دفع الآلاف إلى الإخلاء وإغلاق المدارس.