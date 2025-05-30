على متن "أسطول الحرية".. الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تعتزم الإبحار لغزة

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تبحر الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، مع نشطاء آخرين، الأحد، إلى غزة على متن سفينة إنسانية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وفق ما أفادت نائبة فرنسية فلسطينية.

وينظم الرحلة "أسطول الحرية"، وهو تحالف من مجموعات معارضة للحصار الذي فرضته إسرائيل في 2 مارس على غزة ولم تبدأ برفعه إلا مؤخرا.

وقالت ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي المشاركة في الرحلة، إن العملية لها "أهداف متعددة: إدانة الحصار الإنساني والإبادة الجماعية المستمرة والإفلات من العقاب الممنوح لدولة إسرائيل ورفع مستوى الوعي الدولي".

وأثارت حسن، وهي شخصية بارزة في الحزب اليساري "فرنسا الأبية"، جدلا في الماضي بتصريحاتها حول الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن تزور الأراضي الفلسطينية المحتلة في فبراير مع وفد من البرلمان الأوروبي، لكنها قالت إنها مُنعت من دخول إسرائيل.

وكان من المقرر أن تقوم ثونبرغ، التي اشتهرت بتنظيم احتجاجات للمراهقين من أجل المناخ في بلدها السويد، بالرحلة إلى غزة في وقت سابق هذا الشهر على متن سفينة تابعة لتحالف أسطول الحرية، لكن السفينة تعرضت للتخريب أثناء رحلتها.

وقال ناشطون إنهم يشتبهون في أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة وراء الحادث.

وصرحت حسن على مواقع التواصل الاجتماعي "لضمان أمننا، وكذلك نجاح مهمتنا، نحتاج إلى أقصى قدر من التعبئة العامة لهذه المبادرة".

ساعات "حاسمة" لمصير مقترح ويتكوف حول غزة.. إسرائيل توافق وحماس تدرسه

العرب والعالم

الشرق الأوسطساعات "حاسمة" لمصير مقترح ويتكوف حول غزة.. إسرائيل توافق وحماس تدرسه

وبدأت المساعدات بالتدفق إلى غزة في الأيام الأخيرة، لكن المنظمات الإنسانية تحذر من أن القطاع يواجه مجاعة واسعة النطاق.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أنّ إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم تقديمه أيضا إلى حماس، لكن الحركة اعتبرت أن المقترح "لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا"، بيد أنها استدركت وقالت "مع ذلك، تدرس قيادة الحركة بكل مسؤولية وطنية الرد على المقترح".