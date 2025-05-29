الثاني خلال شهر.. إيران تعدم رجلاً متهما بالتجسس لإسرائيل

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عدم القضاء الإيراني رجلا ثانيا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل خلال شهر، بحسب ما أفادت به بوابة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية يوم الأربعاء.

واتهمته السلطات بمحاولة تجنيد موظفين ونقل بيانات مواقع حساسة من إيران لصالح وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد.

وجاء في التقرير أنه سافر إلى الخارج عدة مرات "سيما إلى ألمانيا"، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج إن الرجل اعتقل قبل نحو ست سنوات.

وبحسب موقع المنظمة الإلكتروني، أعدمت السلطات 478 شخصا على الأقل في إيران العام الجاري حتى الآن.

وقبل شهر، نفذت إيران حكم الإعدام في رجل وصفه القضاء بأنه "جاسوس كبير".

وأفاد نشطاء حقوق الإنسان نقلا عن أقاربه آنذاك أنه خضع لمحاكمة غير عادلة وجرى انتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب.