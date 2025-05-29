ترمب: يجب وضع حد أقصى بنسبة 15 % لعدد الطلاب الأجانب في هارفارد

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن جامعة هارفارد يجب أن تضع حداً أقصى بنسبة 15 في المائة لعدد الطلاب الأجانب الذين تقبلهم وإن على الجامعة أن تعرض للإدارة قائمتها الحالية للطلاب من الدول الأخرى.

وأضاف ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «على هارفارد أن تحسن التصرف. تعامل هارفارد بلدنا بعدم احترام كبير وكل ما يفعلونه هو المزيد من الإصرار».

وألغت الحكومة بالفعل ما يتجاوز 2.6 مليار دولار من المنح البحثية الاتحادية لرابطة الطلاب، وهي رابطة تجمع ثماني من أشهر وأقدم وأعرق جامعات الولايات المتحدة والعالم، التي قررت مقاومة مطالب الإدارة لها بإجراء تغييرات على العديد من سياساتها. ويمكن أن تؤدي التخفيضات في العقود إلى سحب ملايين أخرى من ميزانية جامعة هارفارد.