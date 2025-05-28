باكستان: مسلحون يطلقون النار على شرطي حماية فرق مكافحة شلل الأطفال

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قالت الشرطة ومسؤولون إن مسلحين أطلقوا النار على شرطي مكلف بحماية العاملين في مجال مكافحة مرض شلل الأطفال، وأردوه قتيلاً في جنوب غربي البلاد، المضطرب، الثلاثاء، ثم لاذوا بالفرار.

وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد حسن، إن الهجوم وقع في نوشكي، وهي منطقة بإقليم بلوشستان المضطرب، مضيفاً أن العاملين في مجال شلل الأطفال فروا دون أن يصاب أحدهم بأذى في الهجوم. وقال حسن إن العاملات في مجال الصحة كنّ يعطين قطرات للأطفال داخل أحد المنازل عندما فتح المهاجمون النار على الشرطي عبد الواحد الذي توفي في الطريق إلى المستشفى. وأفاد حسن بأن العاملات في مجال الصحة كنّ يقمن بإعطاء قطرات للأطفال داخل أحد المنازل، عندما فتح المهاجمون النار على الشرطي عبد الواحد الذي توفي في الطريق إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، على الفور، ولكن أصابع الاتهام تشير، على الأرجح، إلى الجماعات الانفصالية وحركة «طالبان باكستان» التي صعدت هجماتها ضد قوات الأمن والمدنيين خلال الشهور الأخيرة.

وندد وزير الداخلية محسن نقوي في بيان، بالاعتداء، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقفون خلف الهجوم، الذي جاء بعد يوم من إطلاق باكستان حملة وطنية لتطعيم 45 مليون طفل من شلل الأطفال.

وقد ندد رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية محسن نقوي، في بيانين منفصلين، بالهجوم، وتوعدا باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقفون وراء الهجوم، الذي جاء بعد يوم واحد من إطلاق باكستان حملة وطنية لتطعيم 45 مليون طفل من شلل الأطفال. ولا تزال باكستان وأفغانستان المجاورة، الدولتين الوحيدتين اللتين لم يتم فيهما القضاء على الفيروس القاتل والمسبب للشلل، وفقاً لمنظمة «الصحة العالمية». فمنذ يناير (كانون الثاني)، أبلغت باكستان عن 10 حالات إصابة بشلل الأطفال من مختلف أنحاء البلاد على الرغم من إطلاق حملات مكافحة شلل الأطفال.

وفي العام الماضي، شهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ارتفاعاً كبيراً في حالات شلل الأطفال التي قفزت إلى 74 حالة، على الرغم من أنها لم تُبلغ سوى عن حالة شلل أطفال واحدة في عام 2021. ومنذ تسعينات القرن الماضي، قُتل أكثر من 200 من العاملين في مجال شلل الأطفال وأفراد الشرطة المكلفين بحمايتهم في هجمات مختلفة.

ولا تزال باكستان وأفغانستان المجاورة، الدولتين الوحيدتين اللتين لم يتم فيهما القضاء على الفيروس القاتل والمسبب للشلل، وفقاً لمنظمة «الصحة العالمية». فمنذ يناير (كانون الثاني)، أبلغت باكستان عن 10 حالات إصابة بشلل الأطفال من مختلف أنحاء البلاد على الرغم من إطلاق حملات مكافحة شلل الأطفال. وفي العام الماضي، شهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا ارتفاعاً كبيراً في حالات شلل الأطفال التي قفزت إلى 74 حالة، على الرغم من أنها لم تُبلغ سوى عن حالة شلل أطفال واحدة في عام 2021. ومنذ تسعينات القرن الماضي، قُتل أكثر من 200 من العاملين في مجال شلل الأطفال وأفراد الشرطة المكلفين بحمايتهم في هجمات مختلفة.