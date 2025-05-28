20 قتيلاً على الأقل بهجوم لمسلحين في نيجيريا

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قال مسؤول محلي إن مسلحين قتلوا 20 شخصاً على الأقل في أثناء هجوم على قرية في ولاية بينو بشمال وسط نيجيريا في مطلع الأسبوع، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وذكر أورمين تورسار فيكتور رئيس الحكومة المحلية في مقطع مصور عبر صفحته على «فيسبوك»، الاثنين، أن الهجوم وقع، الأحد، في قرية أوندونا بمنطقة جوير ويست بالولاية.

وأظهر المقطع المصور الصادم ما بدأ أنها 3 جثث على الأرض، بينهم جثة طفل.

وأكدت أنين سيويسي المتحدثة باسم شرطة ولاية بينو لوكالة «أسوشييتد برس»، إن هجوماً وقع في مطلع الأسبوع في جوير ويست، لكنها أشارت إلى أن 4 أشخاص فقط لقوا حتفهم، من بينهم شرطي كان يتعامل مع الهجوم.

يُشار إلى أن جماعة «بوكو حرام»، وهي جماعة متطرفة محلية في نيجيريا، تشن منذ عام 2009 هجمات لفرض رؤيتها المتشددة.

وأدى هذا الصراع، الذي يُعد الآن الأطول في أفريقيا، إلى امتداد العنف إلى الدول المجاورة لشمال نيجيريا.