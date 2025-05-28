العثور على 17 جثة في أكثر ولايات المكسيك تسجيلاً للعنف

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أعلن مكتب المدّعي العام في المكسيك ليل الاثنين - الثلاثاء أنّ محقّقين عثروا على 17 جثة في منزل مهجور في ولاية غواناخواتو حيث يُسجل أكبر عدد من أعمال العنف مع أكثر من 3 آلاف جريمة قتل في عام 2024، أي 10 في المائة من مجموعها في البلاد.

وعُثر على الجثث يومي الجمعة والسبت في إيرابواتو، إحدى مدن ولاية غواناخواتو التي تشهد أعمال عنف وجرائم منظمة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت النيابة العامة أنّه في 23 مايو (أيار)، عُثر على 16 جثّة «في مراحل مختلفة من التحلّل»، مضيفةً أنّ الجثث تعود لـ11 رجلاً وامرأتين وثلاثة أشخاص لم يُحدّد جنسهم بعد.

وفي اليوم التالي، عُثر على جثة أخرى في الموقع، إلى جانب سكاكين ومناجل ومعاول ومجارف.

وقالت النيابة العامة إنّ «الجثث المنتشلة نُقلت إلى مختبرات الطب الشرعي لإجراء تحاليل والتعرف على هويتها».

وتغصّ المشارح في المكسيك بعدد كبير من الجثث مجهولة الهوية، وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 50 ألف جثة فيها، فيما تشير أخرى صادرة في سبتمبر (أيلول) 2024 إلى أنّ العدد يصل إلى 72 ألف جثة.

وأكدت النيابة العامة أنها تمكنت من تحديد هويات خمسة أشخاص (أربعة رجال وامرأة) كان قد أُعلن اختفاؤهم.

وأنهت ولاية غواناخواتو عام 2024 متصدرةً من جديد الولايات الـ32 في المكسيك في عدد جرائم القتل إذ بلغت خلال سنة 3151، أي 10.5 في المائة من الجرائم المرتكبة على مستوى البلاد، حسب الأرقام الرسمية.

وسجّلت الولاية وقوع 1260 شخصاً ضحايا لجرائم قتل منذ بداية العام الحالي، وتمّ الإبلاغ عن حوالي 3658 حالة اختفاء فيها.

وفي 19 مايو، أدى هجوم مسلح إلى مقتل سبعة أشخاص، بينهم قاصرون، في بلدية سان فيليبي.

وفي مطلع مارس (آذار)، قتلت جماعة مسلحة سبعة أشخاص في أباسيو إل غراندي.

وتعدّ غواناخواتو، وهي ولاية صناعية ووجهة سياحية وثقافية، مسرحاً لمواجهات بين مافيا «سانتا روزا دي ليما» وعصابة «خاليسكو نويفا جينيراسيون» التي أدرجتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً في لائحة من ثماني عصابات «إرهابية» في أميركا اللاتينية.