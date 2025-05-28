بريطانيا: سيارة تصدم محتفلين بفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

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اصطدمت سيارة مساء الاثنين بحشود في مدينة ليفربول شمال إنجلترا خلال احتفالات نادي ليفربول لكرة القدم بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ما أدى إلى وقوع جرحى عدة، وفق ما أفادت السلطات، وصحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر منصة «إكس» «المشاهد في ليفربول مروعة، قلوبنا مع المصابين، أو المتضررين»، وتحدث عن واقعة «صادمة».

وقالت الشرطة إنه «تم توقيف رجل بريطاني أبيض يبلغ 53 عاماً من منطقة ليفربول»، وطلبت من الناس عدم «التكهن بملابسات» المأساة.

وتتولى شرطة ميرسيسايد قيادة التحقيق، بدعم من قوة مكافحة الإرهاب. ورأى صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية» أربعة أشخاص على الأقل ينقلون على حمالات.

ومن المتوقع أن يقدم الإسعاف تحديثاً حول عدد الضحايا في مؤتمر صحافي في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة داكنة اللون تقتحم حشداً كثيفاً، وتصدم عدة أشخاص. ويظهر في الفيديو أشخاص يسقطون من جانبي السيارة، وعلى غطاء محركها، ثم عشرات الأشخاص يهاجمون السيارة، ربما لإيقافها، أو لتوقيف السائق.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت اتصالاً بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) «عقب ورود أنباء عن اصطدام سيارة بعدد من المشاة» في وسط المدينة.

وقعت الحادثة أثناء موكب احتفال لنادي ليفربول لكرة القدم بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث اصطف المشجعون بأعداد كبيرة على طول الطريق. وتشير التقديرات إلى أن نحو مليون شخص خرجوا إلى شوارع المدينة للاحتفال.

«رهيب جداً»

قال شاهد العيان هاري رشيد البالغ 48 عاماً الذي حضر العرض برفقة زوجته وابنتيهما لوكالة «بي إيه» البريطانية للأنباء إنه رأى «أشخاصاً ممددين أرضاً فاقدي الوعي. كان الأمر رهيباً جداً».

وأكد أنه رأى السيارة تصدم الحشود، موضحاً أنها «كانت سريعة جداً».

وقال مات كول، الصحافي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والذي كان برفقة عائلته، إنه رأى «سيارة زرقاء داكنة تتجه نحو الحشد».

وأضاف: «لم تتوقف. تمكنت من الإمساك بابنتي التي كانت معي وألقيت بنفسي جانباً». وأشار الصحافي إلى أن رجالاً طاردوا السيارة لمحاولة إيقافها.

وظهرت لقطات صورت بعد الحادث طوقاً أمنياً ضربته الشرطة على طول الطريق، مع وجود سيارات إسعاف عدة، وشاحنة إطفاء في المكان.

من جهته، قال متحدث باسم خدمة إسعاف شمال غربي إنجلترا: «نقوم حالياً بتقييم الوضع، ونتعاون مع خدمات الطوارئ الأخرى. أولويتنا هي ضمان حصول الناس على المساعدة الطبية التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن».

وقال نادي ليفربول في بيان إنه على اتصال بالشرطة. وكتب النادي في بيانه: «قلوبنا وصلواتنا مع المتضررين من هذا الحدث الخطير».

صدمت السيارة الحشد عندما كان موكب الاحتفال على وشك الانتهاء.

وصعد لاعبو النادي، ومن بينهم النجمان محمد صلاح وفيرجيل فان ديك، على سطح حافلة ذات طابقين لمدة أربع ساعات تقريباً، حيث أبطأهم الجمهور المحتفل.

لم يقم النادي موكباً احتفالياً عندما حصد آخر لقب له في الدوري في عام 2020 بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كوفيد. وكانت هذه المرة الأولى منذ 35 عاماً التي يتمكن فيها مشجعوه من الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وليست هذه المأساة الأولى التي يشهدها مشجعو نادي ليفربول لكرة القدم.

في عام 1989، قضى 97 من مشجعي النادي في تدافع أثناء مباراة في ملعب هيلزبورو في شيفيلد. وأصيب أكثر من 760 شخصاً في الكارثة الأكثر دموية في تاريخ الرياضة البريطانية.