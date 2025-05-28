5 مصابين في إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية أميركية

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أعلنت الشرطة الأميركية، الثلاثاء، إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية كونيتيكت.

وقال فيرناندو سبانيولو قائد شرطة ووتر بوري، إن عناصر الشرطة استجابوا لبلاغ عن شجار وقع في مركز "براس ميل" التجاري مساء.

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات محلية، من دون أن يفصح عن مدى خطورة الإصابات.

وأوضح سبانيولو أن الشرطة تعتقد أن مطلق النار، الذي كان يحمل مسدسا شبه آلي، كان يعرف الضحايا، وأن الحادث نجم عن خلاف تطور سريعا إلى إطلاق نار.

وأشار إلى أن الشرطة لم تلق القبض على أي شخص حتى الآن، لكنها تعتقد أنه لا يوجد تهديد إضافي.

وقال سبانيولو خلال مؤتمر صحفي أمام المركز التجاري: "لا نعتقد أن ما حدث كان عمل عنف عشوائيا".