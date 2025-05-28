living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 مصابين في إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية أميركية

28
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الشرطة الأميركية، الثلاثاء، إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية كونيتيكت.
 
وقال فيرناندو سبانيولو قائد شرطة ووتر بوري، إن عناصر الشرطة استجابوا لبلاغ عن شجار وقع في مركز "براس ميل" التجاري مساء.
 
وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات محلية، من دون أن يفصح عن مدى خطورة الإصابات.
 
 
وأوضح سبانيولو أن الشرطة تعتقد أن مطلق النار، الذي كان يحمل مسدسا شبه آلي، كان يعرف الضحايا، وأن الحادث نجم عن خلاف تطور سريعا إلى إطلاق نار.
 
وأشار إلى أن الشرطة لم تلق القبض على أي شخص حتى الآن، لكنها تعتقد أنه لا يوجد تهديد إضافي.
 
وقال سبانيولو خلال مؤتمر صحفي أمام المركز التجاري: "لا نعتقد أن ما حدث كان عمل عنف عشوائيا".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout