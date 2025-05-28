بوتين: قوات حرس الحدود ستصد أي تهديد يستهدف روسيا

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سبوتنيك: هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأفراد والموظفين المدنيين وقدامى المحاربين من حرس الحدود بمناسبة عيدهم المهني، مؤكدا أن قوات حرس الحدود ستحقق نتائج مجزية في جميع مجالات عملهما، وسوف تصد أي تهديد.

وقال بوتين في كلمة له: ""أهنئ موظفي جهاز حرس الحدود، المدنيين، التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بعيدهم المهني، يوم حرس الحدود"، مؤكدا أن حرس الحدود أظهروا جهودا بطولية في إنجاز مهام مهمة خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.



وأضاف الرئيس بوتين: "أنا واثق من أن حرس حدودنا سيواصلون تحقيق نتائج باهرة في جميع مجالات عملهم، لصدّ أي تهديد، ووقف محاولات انتهاك حدود الدولة، وصد هجمات المخربين والإرهابيين، وتحديد قنوات الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب والقضاء عليها".

وأشار بوتين إلى أن الشعب الروسي "سيتذكرون دائما الجهود البطولية التي بذلها مقاتلو المراكز الحدودية السوفيتية، الذين كانوا أول من خاضوا المعارك في يونيو/ حزيران 1941، مع بداية الحرب الوطنية العظمى".



وشدد على أن حرس الحدود الروسي يواصلون العمل "بثبات وشجاعة"، مستلهمين من بطولات الماضي، وهم مصممون على الدفاع عن مصالح روسيا، و"أمنها وسلامة أراضيها، والكفاح من أجل الحق والعدالة، ومن أجل السلام في وطننا".



كما لفت الرئيس الروسي إلى أن جهاز حرس الحدود يساهم في تطوير علاقات تعاون وتكامل فعّالة عبر الحدود مع شركاء روسيا.