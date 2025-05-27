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راكب "مضطرب" حاول فتح باب الطائرة بعد 9 ساعات من الإقلاع

27
MAY
2025
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حاول راكب وصفته وسائل الإعلام بالـ"مضطرب" فتح باب الطوارئ أثناء رحلة لطائرة تابعة لخطوط "آل نيبون" اليابانية، كانت متجهة من طوكيو إلى هيوستن، ما أجبر الطاقم على تغيير مسار الرحلة إلى مطار سياتل الأميركي.
 
وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، قام الرجل بمحاولة مفاجئة لفتح باب الطائرة بعد 9 ساعات من إقلاع الطائرة، بينما كان معظم الركاب نائمين.
 
وعلى الفور، تصدى له رجلان، بمساعدة مضيفات الطيران، حيث تمت السيطرة عليه وتقييده في مقعده، وذلك بعد أن تسبب الموقف في إثارة حالة من الفزع بين الركاب.
 
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن واحدة من ركاب الطائرة، فقد بدا الرجل في البداية وكأنه يعاني من وعكة صحية، لكنه فجأة اتجه نحو باب الطوارئ في محاولة لفتحه. وقالت إن الرجلين اللذين احتويا الموقف تصرفا بهدوء واحترافية، حيث أوضح أحدهما أنه خدم سابقا في البحرية، بينما تبين أن الآخر كان عسكريا مخضرما.
 
وبعد السيطرة على الموقف، اضطر طاقم القيادة إلى تحويل مسار الطائرة إلى سياتل، حيث هبطت بعد 45 دقيقة من الحادث.
 
 
وعند وصول الطائرة، كانت قوات الأجهزة الأمنية والطبية في انتظارها على المدرج، حيث تم نقل المشتبه به الرئيسي إلى المستشفى بعدما تبين أنه يعاني من أزمة صحية.
 
وأكد متحدث باسم المطار أن الرجل حاول فتح باب الطوارئ أثناء التحليق، وهو أمر مستحيل عمليا بسبب ضغط الهواء داخل المقصورة.
 
ولا تزال ظروف الحادث وتفاصيل الحالة الصحية للراكب غامضة.
 
يذكر أن أبواب الطائرات مصممة لتبقى مغلقة بإحكام أثناء الطيران بسبب فرق الضغط الجوي، مما يجعل فتحها في الجو أمرا مستحيلا.
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