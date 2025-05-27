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موسكو تستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا... وتقدّم في مسار التفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة

27
MAY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

بينما تستعد موسكو لتسليم مسودة اتفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا لطرحها على طاولة التفاوض وسط تكتم روسي على ما إذا كانت الوثيقة التي تتم مراجعتها بصورة نهائية في الكرملين، قالت مصادر إعلامية إن الوثيقة سوف تحافظ على الثوابت الروسية التي تتضمن اعترافاً بالهوية الروسية للولايات الأربع التي أعلنت موسكو ضمّها، والتزاماً بحياد أوكرانيا وعدم امتلاكها أي نوع من أسلحة الدمار الشامل، وعدم تواجد أي قواعد عسكرية أجنبية في أوكرانيا وضمانات بعدم انضمامها الى أي أحلاف عسكرية، وبينما توضع مسودة حل وسط اقترحته عمان لحل الخلاف الإيراني الأميركي حول تخصيب اليورانيوم، والحل وفقاً للمصادر الايرانية يحفظ لإيران حقها بالتخصيب ولا يتضمن امتناعاً ولو مؤقتاً عن التخصيب، وتتراوح المقترحات الوسط بين منشأة إيرانية بالشراكة مع دول إقليمية مثل قطر والسعودية لتخصيب اليورانيوم يكون مركزها إيران، أو التخصيب في بلد صديق تختاره إيران ولا تعترض عليه أميركا، أو الجمع بين المقترحين بالتخصيب على درجة منخفضة في إيران والتخصيب العلمي على درجة 20% خارجها.


في هذا المناخ فاجأ المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف الجميع بالكشف عن تقدّم في مسار التفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة، ووفقاً لمصادر أميركية إعلامية فإن مقترح ويتكوف يتضمن، هدنة لمدة 60 يومًا، يتم خلالها إفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين (5 في اليوم الأول و5 في اليوم الستين) بالإضافة إلى تسليم جثامين أسرى متوفين، مقابل إفراج «إسرائيل» عن عدد يتفق عليه لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في غزة التي دخلتها في الجولة الأخيرة، والبدء بإدخال مساعدات إنسانية بواقع 1000 شاحنة يوميًا، ويظلل هذه المرحلة تقديم ضمانات أميركية لبدء مفاوضات نحو وقف دائم للحرب، ونقلت المصادر عن ويتكوف قوله إن هذا المقترح يحظى بموافقة إسرائيلية، معتبرًا أنه «فرصة حقيقية» لإنهاء الحرب.


مصادر حركة حماس أكدت موافقتها على مقترح ويتكوف، بينما لا تزال الكرة في الملعب الإسرائيلي ورد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، الذي صرّح بأن هناك تطوراً هاماً في قضية الأسرى سوف يظهر اليوم أو غداً، ثم نفى مكتبه أن يكون المقصود صفقة قريبة قيد الإنجاز، بل تأكيد وجود بحث جدي بمشروع صفقة.

البناء
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