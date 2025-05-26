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ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة مع حماس بشأن غزة

26
MAY
2025
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روسيا اليوم-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الاثنين أنه يعتقد أن لدينا أخبارا سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة.

 

وأردف ترامب في حديث للصحفيين: "نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف القتال" في غزة.

 

وأضاف: "تحدثنا مع إسرائيل ونريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف هذا الوضع بأكمله في أقرب وقت ممكن".

 

وذكرت مصادر في إدارة ترامب أن الأخير يضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب، وأن الرئيس الأمريكي ساخط على استمرار الحرب.

 

وتقول المصادر أن الإدارة الأمريكية فتحت قناة اتصال مع حماس عبر رجل الأعمال الأميركي الفلسطيني بشارة بحبح.

 

وتشير معلومات غير مؤكدة أن الأطراف المعنية تستعد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في إطار مبادرة تقودها الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف.

 

ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة، طُلب من إسرائيل تأجيل تصعيدها الميداني، والسماح بتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية، بهدف تهيئة الأجواء لعودة المفاوضات، لكن ما تزال إسرائيل ترتكب جرائم في غزة بشكل يومي.

 

وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة يوم الاثنين، لبحث استئناف المحادثات، في حين لم تؤكد إسرائيل رسميا هذه الخطوة حتى الآن.

 

المخطط الذي تقوده واشنطن، والمعروف باسم "مخطط ويتكوف"، يتجاوز فكرة التهدئة المؤقتة، حيث يسعى الأميركيون إلى التوصل لاتفاق شامل ومتدرج، يبدأ بإطلاق سراح جزء من الأسرى، ويشمل في مراحله اللاحقة إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس.

 

وقالت مصادر لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن إدارة الرئيس الأميركي ترفض التخلي عن المسار الدبلوماسي، وتعتبره ضروريا لتحقيق تسوية مستدامة في غزة، قبل الدخول في أجواء الانتخابات الرئاسية الأميركية.

 

ووفقا للمصادر، فإن واشنطن ترى أن إضعاف البنية العسكرية لحماس والضغوط المتزايدة التي تتعرض لها، قد تفتح نافذة سياسية نادرة لدفع الحركة نحو تنازلات غير مسبوقة.

 

في المقابل، لا تزال حماس ترفض الشروط الإسرائيلية المعلنة لإنهاء الحرب، والتي جدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيدها في مؤتمره الصحفي الأخير، وتشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وأمواتا وتسليم حماس لجميع أسلحتها، ومغادرة قادة الحركة قطاع غزة.وإنهاء أي دور لحماس في حكم القطاع مستقبلا.

 

ووصف مصدر فلسطيني مطلع على مجريات التفاوض هذه الشروط بأنها "تعجيزية"، مضيفا أنها تهدف إلى "إفشال المفاوضات"، خصوصاً في ظل مخاوف إسرائيلية من انخراط أميركي مباشر مع حركة حماس.

 

وفي تصريحات جديدة، أكد باسم نعيم، المسؤول في حركة حماس، أن الحركة منفتحة على دراسة أي مقترحات من الوسطاء "حتى لو كانت خارج الصندوق"، شرط أن تضمن وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأضاف أن الحركة "تبحث عن سبل للخروج من الأزمة"، مشيرا إلى تواصلها المستمر مع جميع الأطراف المعنية.

 

ويعتقد أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستركز على صياغة تسوية مرحلية تبدأ بوقف العمليات القتالية وإطلاق سراح الأسرى، مع بحث الترتيبات الأمنية والسياسية المستقبلية لقطاع غزة، بما يشمل وضع السلطة الفلسطينية ودور الفصائل المختلفة.

روسيا اليوم
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