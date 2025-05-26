الشرق الأوسط السعودية: مؤشرات نحو توجه دولي لملاحقة عناصر وقيادات الحوثيين خارج اليمن

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: الرياض-

يعتقد مسؤولون يمنيون أن قيام السلطات الألمانية بالقبض على عنصر حوثي باعتباره عضواً في منظمة إرهابية أجنبية يمثّل تحولاً نوعياً في فهم وتعاطي المجتمع الدولي مع الجماعة الحوثية، ومؤشراً على وجود توجه دولي لملاحقة عناصر وقيادات الحوثيين خارج اليمن.

وتُصنّف الولايات المتحدة الأميركية جماعة الحوثيين منظمة «إرهابية أجنبية»، كما تفرض العديد من الدول عقوبات صارمة ضد قيادات ومؤسسات جماعة الحوثيين.

الخطوة الألمانية، حسب مسؤول يمني رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تكتسب أهمية خاصة كونها صادرة من جهة قضائية أوروبية، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً لمسار قانوني جديد في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة، على حد تعبيره.

وكانت النيابة الفيدرالية الألمانية أعلنت الخميس الماضي القبض على مواطن يمني في مدينة داخاو بولاية بافاريا، للاشتباه بانتمائه لجماعة الحوثي الإرهابية.

وحسب الادعاء الألماني، فإن الشخص الذي اعتقل «يُشتبه بشدة في أنه كان، في سن اليافعين، عضواً في منظمة إرهابية أجنبية، وفقاً للمادتين من القانون الجنائي الألماني، بالإضافة إلى المادة 105 وما يليها من قانون قضاء الأحداث».



