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رئيسة البرازيل السابقة روسيف تحصل على تعويض عن تعذيبها على يد الجيش

23
MAY
2025
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ستحصل رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف على تعويض عن التعذيب الذي تعرضت له على يد الجيش خلال فترة الدكتاتورية في البلاد.
 
وأفادت قناة «تي في غلوبو» التلفزيونية بأن لجنة من وزارة حقوق الإنسان في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية، بصفتها شخصية مضطهدة سياسيا، منحت رئيسة الدولة السابقة، التي كانت في السلطة من عام 2011 إلى 2016، تعويضا قدره 100 ألف ريال برازيلي (17720 دولارا). وكانت روسيف اعتقلت عام 1970 عن عمر يناهز 22 عاما لمقاومتها المجلس العسكري، وتعرضت للتعذيب عدة مرات خلال فترة سجنها التي استمرت حوالي ثلاث سنوات.
 
واستمرت الدكتاتورية العسكرية في البرازيل من عام 1964 إلى عام 1985. ووفقا لتقرير لجنة الحقيقة الوطنية، فقد قتل أكثر من 400 شخص وتعرض الآلاف للتعذيب خلال فترة الدكتاتورية.
 
وسبق لروسيف أن حصلت على تعويضات بلغ مجموعها 72 ألف ريال من ولايات ريو دي جانيرو، ساو باولو، وريو غراندي دو سول، حيث تعرضت للتعذيب أثناء سجنها. وقد تبرعت بالمدفوعات لمنظمات اجتماعية.
الشرق الأوسط
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