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اعتقال امرأة بعد إطلاق نار أمام مقر «المخابرات المركزية الأميركية»

23
MAY
2025
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قال مصدر مطّلع لشبكة «سي إن بي سي نيوز» إن أفراد أمن أطلقوا النار على «شخص»، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أمام مقر «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)» في لانجلي بولاية فيرجينيا.
 
وأضاف المصدر أن إطلاق النار لم يسفر عن مقتل أحد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
 
بدورها، أفادت قناة «سي بي إس نيوز» بأن أفراد أمن «وكالة المخابرات المركزية» أطلقوا النار على امرأة اقتربت بسيارتها من إحدى البوابات ولم تتوقف.
 
وأضافت القناة أن المرأة نُقلت إلى المستشفى بعدما أصيبت بالرصاص، لكن إصابتها غير مميتة. وتابعت أن البوابة الرئيسية للمقر أُغلقت، وأن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» يتحرى الواقعة.
 
وقال متحدث باسم الشرطة لشبكة «إيه بي سي نيوز» إن إطلاق النار وقع في نحو الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينيتش).
 
وقال متحدث باسم «سي آي إيه» إن حادثا أمنياً وقع أمام مقر «الوكالة»، لكنه لم يؤكد إطلاق النار. وذكر أن البوابة الرئيسية أُغلقت، وأن على الموظفين البحث عن طرق بديلة.
 
وأفادت «سي آي إيه» بأن أفراداً «اشتبكوا مع شخص» أمام بوابات «الوكالة»، وبأن هذا الشخص قيد الاحتجاز. ورفضت «الوكالة» الإفصاح عما إذا كان المشتبه فيه قد أصيب بالرصاص.
 
وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة إن بلاغاً ورد عن إطلاق نار خارج مقر «الوكالة» في مكلين بولاية فرجينيا، خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، دون سقوط قتلى.
 
وجاء إطلاق النار بعد مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية على يد مسلح وسط العاصمة واشنطن مساء الأربعاء. وليس هناك ما يشير إلى وجود صلة بين الحادثين.
الشرق الأوسط
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