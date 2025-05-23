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ميلانيا ترمب تُصدر كتاباً صوتياً لمذكراتها بواسطة الذكاء الاصطناعي

23
MAY
2025
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حصلت السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ترمب، على مساعدة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج نسخة صوتية من مذكراتها، مُعدَّة بالكامل باستخدام هذه التكنولوجيا، وفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز».
 
وأطلقت على هذا الكتاب وصف «مستقبل النشر» في إعلانها يوم الخميس.
 
وقالت ميلانيا، في منشور على منصة «إكس»: «عصر جديد في عالم النشر. يشرفني أن أقدِّم لكم ميلانيا - الكتاب الصوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي - برواية كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي بصوتي. فليبدأ مستقبل النشر».
 
والصوت المستخدَم لرواية المذكرات عبارة عن نسخة طبق الأصل من صوت السيدة الأولى، مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وقد أنشأته شركة «ElevenLabs» تحت إشراف السيدة الأولى وتوجيهها.
 
وفي مقطع ترويجي، نشرته ميلانيا على منصة «إكس»، يمكن سماع صوت يقول «قصتي. وجهة نظري. الحقيقة».
 
والنسخة الإنجليزية متاحة الآن بسعر 25 دولاراً أميركياً، وسيتم إصدار نسخ بلغات أجنبية متعددة لاحقاً.
 
ومدة الكتاب الصوتي 7 ساعات ودقيقة واحدة.
 
أصدرت السيدة الأولى مذكراتها الشخصية قبل شهر تقريباً من يوم الانتخابات الرئاسية عام 2024.
 
ورافقت ميلانيا، التي لم تظهر إلا قليلاً في واشنطن خلال الأشهر الأربعة الأولى من تولي زوجها منصبه، أخيراً الرئيس دونالد ترمب خلال مراسم توقيع «قانون حذف الصور»، الذي يهدف إلى الحد من نشر الصور الفاضحة غير المقبولة عبر الإنترنت.
 
ضمن تصريحاتها في البيت الأبيض، وصفت ميلانيا الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي بـ«الحلوى الرقمية» للجيل القادم، وحذَّرت من آثارها السلبية المحتملة.
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