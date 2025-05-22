living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خلال توقيفه هتف "فلسطين حرة".. من هو منفذ هجوم واشنطن؟

22
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن أنها حدّدت هوية المشتبه به في الهجوم المسلّح الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين من طاقم السفارة الإسرائيلية، في حادثة إطلاق نار وقعت مساء أمس الأربعاء قرب المتحف اليهودي في العاصمة.

وأوضح قائد شرطة واشنطن في مؤتمر صحافي أنّ المشتبه به يُدعى إلياس رودريغيز، ويبلغ من العمر 30 عامًا، مشيرًا إلى أن رودريغيز "لم يكن معروفًا لدى أجهزة الأمن سابقًا"، ولم يكن هناك أي تحذيرات استخباراتية مسبقة تشير إلى تهديد وشيك أو إلى وجود خطر محتمل بارتكاب جريمة كراهية في المنطقة.

ووفق ما أفادت به الشرطة، فإن رودريغيز شوهد وهو يتجوّل خارج المتحف قبل تنفيذ الهجوم، ثم أطلق النار من مسافة قريبة باتجاه الضحيتين، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، قبل أن تتمكّن قوات الأمن من اعتقاله. وخلال توقيفه، هتف "فلسطين حرة"، ما عزّز الفرضيات حول الدوافع السياسية أو الأيديولوجية وراء الاعتداء.

فيما تداولت منصات إعلامية على منصة إكس فيديو قيل إنه للمهاجم وهو يصرخ "فلسطين حرة" لحظة إلقاء القبض عليه.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout