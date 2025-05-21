قطار يقتل فيلاً في شرق سريلانكا

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خرج قطار ركاب عن مساره في شرق سريلانكا، اليوم (الثلاثاء)، بعد اصطدامه بفيل بري كان يسير على سكّته، ما أدّى إلى نفوق الحيوان، بعد 3 أشهر من حادثة مماثلة تسببت بقتل 7 أفيال.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أشارت السلطات المحلية إلى أنّ الفيل الصغير الذي نفق بالقرب من هارابانا على بعد 180 كيلومتراً شرق العاصمة كولومبو، صدمه القطار المعني في حادثة الصدم، التي وقعت في 20 فبراير (شباط).

ولم يُصب أي راكب بجروح في الحادثة، التي وقعت قبل فجر الثلاثاء.

وتوقفت حركة المرور على خط كولومبو - باتيكالوا، في انتظار عودة القطار إلى سكّته.

وفي أعقاب حادثة الصدم في فبراير، أعلنت هيئة السكك الحديدية السريلانكية عن سلسلة من التدابير لمحاولة منع وقوع حوادث مماثلة.

وعدّلت جداول مواعيد قطاراتها لتتناسب مع تحركات الأفيال، ووعدت بوضع ترتيبات تسهل على سائقيها رصد الحيوانات.

وبحسب أرقام هيئة الحياة البرية في سريلانكا، قُتل 138 فيلاً خلال الأعوام السبعة عشر الفائتة في حوادث صدم مع قطارات.

وبين 2015 و2024، قُتل ما مجموعه 1195 شخصاً، و3484 فيلاً على الجزيرة، في حوادث شملت أشخاصاً وحيوانات، بحسب الإحصائيات نفسها، التي نُشرت في فبراير.

في سريلانكا، تحظى الفيلة التي يُقدّر عددها بنحو 7 آلاف بحماية القانون، وتعدّ مقدسة.