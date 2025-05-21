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سيناتور: كل مهاجر في غوانتانامو يكلف أميركا 100 ألف دولار يومياً

21
MAY
2025
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قال السيناتور الأميركي غاري بيترز في جلسة للجنة بالكونجرس أمس (الثلاثاء) إن استخدام الرئيس دونالد ترمب لقاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد.
 
واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول التكلفة المرتفعة، التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد في مراكز احتجاز المهاجرين داخل الولايات المتحدة.
 
كما تساءل بيترز عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم إلى الولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب، وقال السيناتور الديمقراطي: «نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في غوانتانامو... نبقيهم هناك لفترة، ثم نعيدهم جواً إلى الولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا مقابل 165 دولاراً في اليوم. أعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
 
وقد طلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي. وقد طلبت الإدارة من الكونجرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026، والتي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول).
 
وقالت نويم، التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الميزانية، إنها لا تعرف التكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان: «الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين». بينما قال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة «رويترز» للأنباء إن هناك ما يقرب من 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك.
 
ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس (آذار) لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة.
 
وفي الدعوى، زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ لمدة 23 ساعة على الأقل يومياً، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم.
الشرق الأوسط
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