المحكمة العليا الأميركية تسمح لترمب بتجريد 350 ألف فنزويلي من الحماية القانونية

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سمحت المحكمة العليا الأميركية للرئيس دونالد ترمب بتجريد 350 ألف مواطن فنزويلي من الحماية القانونية، مما يعرّضهم للترحيل.

ويقضي قرار المحكمة، الصادر باعتراض واحد فقط، بتعليق حكم صادر عن قاضٍ اتحادي في سان فرانسيسكو أبقى على وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين الذي كان سينتهي الشهر الماضي.

ولم يقدم القضاة أي مبرر لقرارهم، وهو أمر شائع في الاستئنافات الطارئة، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

ويسمح الوضع للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالعيش والعمل بشكل قانوني؛ وذلك لأن بلدانهم الأصلية تعتبر غير آمنة للعودة إليها بسبب الكوارث الطبيعية أو الصراع الأهلي.

ورفضت محكمة استئناف اتحادية، في وقت سابق، طلب الإدارة الأميركية بتعليق الأمر مع استمرار الدعوى.

يشار إلى أن هذه القضية هي الأحدث في سلسلة من الطعون الطارئة التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى المحكمة العليا، وكثير منها يتعلق بالهجرة.

وطلبت الحكومة من المحكمة، في الأسبوع الماضي، السماح لها بإنهاء الإفراج المشروط لأسباب إنسانية عن مئات الآلاف من المهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، مما يعرضهم أيضاً للترحيل المحتمل.

وشاركت المحكمة العليا أيضاً في معارك قانونية بشأن جهود ترمب لترحيل الفنزويليين المتهمين بالانتماء إلى عصابات، إلى سجن في السلفادور بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الثامن عشر يسمى قانون الأعداء الأجانب.

وتحركت الإدارة بقوة لسحب إجراءات الحماية المختلفة التي سمحت للمهاجرين بالبقاء في البلاد، ومن بينها إنهاء وضع الحماية المؤقتة لما مجموعه 600 ألف فنزويلي و500 ألف من هايتي.