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من فتحة ضيقة خلف مرحاض.. هروب 10 نزلاء "خطيرين" من سجن أميركي

20
MAY
2025
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أعلنت السلطات الأميركية أن عشرة رجال فروا من سجن في مدينة نيو أورلينز، ليل الخميس-الجمعة، من خلال فتحة خلف مرحاض وتسلق جدار بينما كان الحارس الوحيد المخصص لزنزانتهم يذهب لإحضار الطعام.
 
وبعد وقت قصير من عملية الهروب، تم إلقاء القبض على أحد الرجال بعد مطاردة قصيرة سيراً على الأقدام في الحي الفرنسي. وبحلول مساء الجمعة، تم إلقاء القبض على هاربين اثنين آخرين.
 
إلقاء القبص أمس الجمعة على أحد السجناء الذي هربوا من السجن في نيو أورلينز (نقلاً عن وكالة إلقاء القبص أمس الجمعة على أحد السجناء الذي هربوا من السجن في نيو أورلينز (نقلاً عن وكالة
1 من 6
 
وما زال سبعة من الهاربين، من بينهم مشتبه بهم متهمون بالقتل، فارين بعد عملية الهروب التي يقول قائد الشرطة المحلي إنها ربما جرت بمساعدة أعضاء داخل الإدارة. وتقول الشرطة إن السجناء الهاربين "يعتبرون مسلحين وخطرين".
 
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، التي تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، الهاربين وهم يركضون خارج المنشأة - بعضهم يرتدي ملابس برتقالية والبعض الآخر يرتدي ملابس بيضاء. وتسلقوا سياجاً مستخدمين بطانيات لتفادي إصابتهم بجروح جراء الأسلاك الشائكة، ثم شوهد بعضهم يركضون عبر الطريق السريع القريب المؤدي إلى أحد الأحياء.
 
وتظهر صورة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" من جهات إنفاذ القانون الفتحة خلف المرحاض في الزنزانة التي هرب الرجال من خلالها. وتظهر الصورة ثقباً مستطيلاً في جدار أبيض كُتب فوقه "سهل للغاية".
 
ولساعات لم يتم ملاحظة غياب الرجال العشرة، الذين استغلوا في هروبهم عيوباً في المرافق لطالما اشتكى المسؤولون منها. ولم تعلم جهات إنفاذ القانون بأمر الهروب إلا بعد إحصاء روتيني صباحي بعد أكثر من سبع ساعات.
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