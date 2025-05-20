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ترامب يلمح.. هل أخفى بايدن إصابته بالسرطان خلال الرئاسة؟

20
MAY
2025
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ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال إخفاء إصابة الرئيس جو بايدن بسرطان البروستاتا عن الرأي العام، من دون أن يقدم أدلة واضحة على ذلك.

وخلال تصريحات أدلى بها، أشار ترامب إلى أنه خضع مؤخرا لفحص طبي شامل، من ضمنه اختبار "بي إس إيه" الخاص بالكشف عن سرطان البروستاتا، واصفا هذا الفحص بأنه إجراء روتيني للرجال.

وكان فريق بايدن الطبي قد أعلن في وقت سابق عن إصابته بسرطان البروستاتا، مع انتشار المرض إلى العظام، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن التوصيات الطبية في الولايات المتحدة لا توصي بإجراء فحوصات روتينية للكشف عن سرطان البروستاتا للرجال فوق سن السبعين، ما يعني أن بايدن، البالغ من العمر 82 عاما، ربما لم يكن يخضع لهذا الفحص بشكل منتظم.

وفي معرض رده على سؤال في البيت الأبيض، قال ترامب: "الوصول إلى هذه المرحلة يستغرق وقتا طويلا"، مبديا استغرابه من عدم إبلاغ الرأي العام بذلك في وقت سابق.

وأضاف: "إنها حالة محزنة، وأشعر بالأسى حيالها".

 

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