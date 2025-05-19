"لا غذاء ولا دواء".. تصعيد إسرائيلي!

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قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "حركة حماس لن يصلها أي غذاء أو دواء"، مضيفاً: "نحن نسيطر ونطهر حتى نقضي على حماس"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة، يوم الاثنين، عن سموتريتش القول: "ما نشهده منذ أمس هو جنون ممنهج وانعدام تام للمسؤولية، لنبدأ بأبسط شيء – لن تصل المساعدات إلى حماس، إطعام 1.8 مليون شخص عمل لوجستي ضخم".

وأضاف الوزير الإسرائيلي المتطرف: "أي أحد يقول خلاف ذلك فهو كاذب. لقد قدت المطالبات بوقف هذه الحماقة. أنا من قاد بصورة عملية الحل المتعلق بالشركات المدنية. أؤكد لكم أن ما كان لن يحدث مجددا".

وقال: "لن يصل أي من الغذاء أو الدواء الذي سيتم نقله إلى حماس. إن أسلوب العمل مختلف عن ذي قبل، إننا نسيطر ونطهر حتى يتم القضاء على حماس".