بريطانيا تعتقل شخصاً ثانياً يشتبه في صلته بحرائق مرتبطة بممتلكات لرئيس الوزراء

A + A -

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على شخص ثانٍ للاشتباه في صلته بسلسلة حرائق متعمَّدة، مرتبطة بعقارات يملكها رئيس الوزراء كير ستارمر في شمال لندن، وذلك بعد يوم من إبقاء رجل أوكراني، على صلة بالحرائق، رهن الاحتجاز.

وأضافت الشرطة، في بيان السبت، أنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 26 عاماً في مطار لوتون بلندن؛ للاشتباه في تآمره لإشعال حريق بقصد تعريض الحياة للخطر، وأوردت الوقائع نفسها التي شملت عقارات مرتبطة بستارمر.

ومثل رومان لافرينوفيتش، وهو أوكراني عمره 21 عاماً، أمام محكمة وستمنستر الجزئية، الجمعة؛ بسبب 3 تهم بالحرق العمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر، وذلك على خلفية الحرائق الـ3 التي وقعت، الأسبوع الماضي.

واستُدعيت الشرطة البريطانية، الأسبوع الماضي، إلى موقع حريق اندلع في عقار في كينتيش تاون بشمال لندن، وهي الدائرة الانتخابية التي يمثلها ستارمر. ولم يُصب أحد بأذى، ولكن مدخل العقار تضرر.

وأُلقي القبض على لافرينوفيتش في اليوم التالي على خلفية الحريق وحادثين آخرين، هما حريق عند مدخل مبنى سكني في إزلنغتون القريبة، وآخر يتعلق بسيارة «تويوتا راف 4» في كينتيش تاون، ووقع الحادثان في يومين منفصلين.

وأفاد شهود المحكمة بأن السيارة وكلا العقارين تحت ملكية ستارمر. وقالت الشرطة إن شرطة مكافحة الإرهاب قادت التحقيق نظراً لارتباطها بشخصية عامة كبيرة.