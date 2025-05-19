تقليص الرحلات بنسبة 40 % في مطار أورلي بعد تعطل أنظمة مراقبة الحركة

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طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران تقليص الرحلات الجوية بنسبة 40 في المائة في مطار باريس - أورلي، مساء اليوم الأحد، بعد تعطل أنظمة مراقبة الحركة الجوية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الهيئة، في بيان، إنه من الضروري إجراء بعض «التعديلات» تتضمن تقليصاً كبيراً في عدد الرحلات الجوية. ولم يقدم البيان تفاصيل حول سبب تعطل النظام. وأكدت الهيئة أن فرقها «معبأة بالكامل لاستعادة الرحلات الجوية الاعتيادية في أقرب وقت ممكن».

ويخدم مطار باريس - أورلي رحلات داخلية ودولية، منها رحلات لمعظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وتم إلغاء رحلات متجهة إلى إسبانيا والدنمارك والسعودية وإيطاليا وألمانيا والنمسا وهولندا وآيرلندا وعدد من المدن الفرنسية، اليوم الأحد، في حين تم تأجيل العديد من الرحلات الأخرى.