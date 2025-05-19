حزب الجمهوريين الفرنسي ينتخب وزير الداخلية رئيساً

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انتخب حزب الجمهوريين اليميني الفرنسي، اليوم (الأحد)، وزير الداخلية برونو روتايو رئيساً للتشكيل، متغلباً على رئيس كتلته في البرلمان لوران فوكييه، في فوز يعزز مكانته كمرشح محتمل لخوض الاستحقاق الرئاسي في 2027.

وحصل روتايو (64 عاماً) على 74.3 في المائة مقابل 25.7 في المائة لمنافسه، وتجاوزت نسبة المشاركة 80 في المائة من أعضاء الحزب البالغ عددهم 120 ألفاً.

وبذلك يخلف الزعيم السابق إريك سيوتي الذي اختار قبل نحو عام التحالف مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة بعد حل الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) 2024.

وخلال إعلان النتائج، قالت الأمينة العامة للحزب، آني جينفار، الحريصة على تجنب الجمهوريين للانقسامات الداخلية التي قوّضت اليمين الفرنسي لأكثر من عقد، إن «الوحدة ضرورية أكثر من أي وقت مضى، وهي ضمان لمصداقيتنا وفاعلية جهودنا في خدمة فرنسا».

ومن معقله في بوي-أون-فيلاي (وسط شرق)، أقر فوكييه بهزيمته، ودعا إلى تجنب «آفة الانقسام (الذي) لطالما أضعف اليمين». ورحب رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بهذا «النصر الرائع».

وكثف روتايو إجراءاته كوزير للداخلية، وشدد قوانين منح الجنسية للأجانب، ودعا دون جدوى إلى مواجهة علنية لإجبار الجزائر على استعادة مواطنيها الملزمين بمغادرة البلاد.

ويمثل الانتصار الساحق لروتايو فرصة قوية لخوض السباق الرئاسي عن اليمين. وينافسه من اليمين رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، المرشح الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي.