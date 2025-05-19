قتيلان و19 جريحاً باصطدام سفينة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك (فيديو)

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لقي شخصان حتفهما في اصطدام سفينة شراعية مخصصة للتدريب تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك، على ما أفاد به رئيس بلدية المدينة الأميركية، إريك آدامز.

وكتب آدامز عبر «إكس»: «في وقت سابق فقدت السفينة كواوتيموك التابعة للبحرية المكسيكية من قوة الدفع، واصطدمت بجسر بروكلين»، موضحاً أن 19 من ركاب السفينة البالغ عددهم 277 أصيبوا بجروح، بينهم اثنان في وضع حرج، فيما «توفي اثنان آخران متأثرين بإصابتهما».

وأكدت البحرية المكسيكية، على منصة «إكس»، أن السفينة «كواوتيموك» التي بُنيَت عام 1982، تضررت في «الحادثة المؤسفة»، مضيفة أن حالة مَن كانوا على متنها «قيد المراجعة» من جانب السلطات المحلية.

وأكدت البحرية المكسيكية على منصة «إكس»، أن السفينة «كواوتيموك» التي بنيت عام 1982، تضررت في «الحادثة المؤسفة»، مضيفة أن حالة من كانوا على متنها «قيد المراجعة» من جانب السلطات المحلية.

وأضافت البحرية أن وضع الأفراد والمواد قيد المراجعة من قبل السلطات البحرية والمحلية، التي تقدم المساعدة.

وفي مشهد التقطته عدة مقاطع فيديو لشهود عيان، ظهرت السفينة، وهي تبحر بسرعة نحو جسر بروكلين، من جانب إيست ريفر، حيث اصطدمت صواريها الثلاثة بالجزء الرئيسي من الجسر وتحطمت، واحدةً تلو الأخرى، فيما واصلت السفينة تحركها.

وقال آدامز، في مؤتمر صحافي في وقت سابق، إن 19 شخصاً أُصيبوا بجروح، منهم 4 حالتهم خطيرة.

وذكرت السلطات أن جميع الإصابات كانت على متن السفينة، بينما أعلنت البحرية المكسيكية تسجيل 22 إصابة في حادثة الاصطدام. وشوهد كثير من الأشخاص الذين كانوا يرتدون ما يبدو أنه زي بحارة أبيض يتدلون من عوارض السفينة.

وعند قاعدة الجسر، الذي يقع بالقرب من ميناء ساوث ستريت البحري في مدينة نيويورك، أمكن رؤية المارة وهم يركضون مبتعدين عن السفينة في أثناء اقترابها. واكتمل بناء الجسر المعلَّق، وهو معلم سياحي شهير ونقطة اتصال رئيسية بين مانهاتن وبروكلين، في عام 1883.

وقالت كاتز: «رأيتُ شخصاً يتدلى، ولم أستطع تحديد ما إذا كان الأمر مجرد ضبابية أو خطأ في عيني، وتمكنّا من تكبير الصورة بهاتفنا، وكان هناك شخص يتدلى من الحزام من الأعلى لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل أن يتمكنوا من إنقاذه». وتابعت أنها رأت شخصين يُنقلان من السفينة على نقالتين إلى قارب أصغر.

وكواوهتيموك هي سفينة تبحر في نهاية الفصول الدراسية بالمدرسة العسكرية البحرية المكسيكية لإنهاء تدريب طلاب المدرسة البحرية. وقالت المكسيكية إن السفينة غادرت هذا العام ميناء أكابولكو المكسيكي على ساحل المحيط الهادئ في 6 أبريل (نيسان) الماضي وعلى متنها 277 شخصا.

وكان من المقرر أن تزور السفينة 22 ميناء في 15 دولة، بما في ذلك كينغستون بجامايكا، وهافانا بكوبا، وكوزوميل بالمكسيك، ونيويورك بالولايات المتحدة.

وكان من المخطط أيضا أن تذهب السفينة إلى ريكيافيك بآيسلندا، وبوردو، سانت مالو، ودونكيرك بفرنسا، وأبردين باسكوتلندا، من بين أماكن أخرى، لمدة إجمالية قدرها 254 يوماً: 170 في البحر و84 في الموانئ.