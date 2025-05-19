living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليو الرابع عشر ينتقد أنماطاً اقتصادية «تستغل موارد الأرض وتهمش الأكثر فقراً»

19
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعهد بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر، خلال قداس الاحتفال بتنصيبه، اليوم (الأحد)، بالحفاظ على تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، والحث على مواجهة التحديات العصرية.
 
وفي كلمة أمام آلاف في ساحة القديس بطرس، أكد البابا ليو على ضرورة أن تظل الكنيسة التي يتبعها 1.4 مليار عضو متمسكة بإرثها المتجذر دون أن تصبح منعزلة، قائلاً إنه لا مجال للدعاية الدينية أو استخدام القوة في مستقبل المؤسسة.
 
ومكرراً أولويات سلفه البابا الراحل فرنسيس، انتقد البابا ليو الأنماط الاقتصادية التي «تستغل موارد الأرض وتهمش الأكثر فقراً».
 
كما حذَّر -وفقاً لوكالة «رويترز»- من مركزية السلطة في الفاتيكان، قائلاً إنه سيسعى إلى الحكم «دون استسلام لإغراء الاستبداد».
 
وقام البابا ليو الرابع عشر -وهو أول بابا أميركي في التاريخ- بأول جولة بالسيارة الباباوية عبر ساحة القديس بطرس قبل تنصيبه.
 
وتدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى ساحة القديس بطرس في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد) لتنصيب البابا ليو الرابع عشر، وانضموا إلى الرؤساء والأمراء في الاحتفال بأول بابا أميركي في التاريخ، بمراسم تنصيب رسمية.
 
وبدأ البابا ليو الرابع عشر اليوم جولة أولى في الساحة بالسيارة البابوية. وأصبحت هذه السيارة المكشوفة رمزاً للامتداد العالمي للبابوية وجاذبيتها الإعلامية؛ حيث تستخدم داخل وخارج الفاتيكان لتقريب الباباوات من رعيتهم.
 
ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس، بينما لوَّح ليو بيديه من السيارة التي كانت تدور ببطء في الساحة. وهتف الحشد، واختلطت أعلام بيرو وأميركا والكرسي الرسولي بأعلام دول أخرى ولافتات، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
 
في الساحة نفسها وبالسيارة المكشوفة، قام البابا فرنسيس بآخر جولة له على متن سيارة بابوية في عيد الفصح. ونُقل نعشه في سيارة مكشوفة عبر روما الشهر الماضي إلى مثواه الأخير.
الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout