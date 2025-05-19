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ترامب يُعلّق على إصابة بايدن بالسرطان

19
MAY
2025
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه بعد إعلان إصابة سلفه جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستات.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "ميلانيا وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحر وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى لجو تعافيا سريعا وناجحا".

ويأتي تصريح ترامب رغم أنه سبق أن انتقد مرارا من قدرات بايدن الإدراكية، واعتاد انتقاده بشكل لاذع خلال التجمعات الانتخابية واللقاءات الإعلامية.

وأثار الإعلان عن الحالة الصحية للرئيس بايدن تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس بايدن خضع لفحوص طبية كشفت إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستات، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق الطبي بدأ بالفعل خطة علاج مكثفة.

ويبلغ جو بايدن من العمر 82 عاما، ويعد الأكبر سنا بين من شغلوا منصب الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة، مما يجعل وضعه الصحي محط أنظار الرأي العام والمراقبين السياسيين.

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